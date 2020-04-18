Судьям урезали зарплату до 47 тысяч, они назвали это неконституционным

Высший совет правосудия заявила, что временное ограничение судейского вознаграждения нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной власти в целом.

Источник: Консультативное заключение ВРП к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 3279-д.

https://hcj.gov.ua/news/vrp-vvazhaye-shcho-dopovnennya-zakonu-ukrayiny-pro-derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-na-2020-rik

Дословно: "ВРП считает, что предложенные изменения не отвечают определенному Конституцией Украины принципу верховенства права... ВРУ, принимая законы, не имеет права допускать несоответствий по любым положениям, прямо закрепленным в Конституции Украины.

Считаем, что законопроект № 3279-д в части дополнения Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 29 нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной ветви власти в целом".

Детали: Депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

После этого Высший совет правосудия собрался на внеочередное заседание, на котором и принял соответствующее заключение.