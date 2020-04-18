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Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії перевищила 20 тисяч

Субота, 18 квітня 2020, 16:12
Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії перевищила 20 тисяч

Кількість померли від коронавірусу в Іспанії зросла до 20 043, за останню добу зафіксовано 565 летальних випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби зареєстрували 3658 нових випадків коронавірусу – це на півтори тисячі менше, ніж днем раніше.

Загальна кількість інфікованих складає 191 726 осіб. За даними Міністерство охорони здоров’я, 74 662 осіб одужали.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

В Іспанії з понеділка відновили роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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