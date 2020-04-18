Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії перевищила 20 тисяч

729 переглядів
Субота, 18 квітня 2020, 16:12

Кількість померли від коронавірусу в Іспанії зросла до 20 043, за останню добу зафіксовано 565 летальних випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби зареєстрували 3658 нових випадків коронавірусу – це на півтори тисячі менше, ніж днем раніше.

Загальна кількість інфікованих складає 191 726 осіб. За даними Міністерство охорони здоров’я, 74 662 осіб одужали.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

В Іспанії з понеділка відновили роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"

Теми: Іспанія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус в Іспанії: число заражених зросло до 188 тисяч, 585 померли за добу 17 квітня 2020, 13:03
В Іспанії школярам автоматично поставлять задовільні оцінки за семестр через пандемію 16 квітня 2020, 13:04
Два мільйони людей на планеті захворіли COVID-19 15 квітня 2020, 07:57
Усі новини
Головні новини
ЗМІ пишуть про госпіталізацію з COVID-19 глави УПЦ МП. Там заперечують
18 квітня. No time to die: Африка під загрозою, Велика Британія без відпусток влітку, заражений "Шарль де Голль" 
Київ досі в диму: лише у столиці десятки пожеж
Кількість заражень коронавірусом в Україні перевалила за 5 тисяч
Усі новини
поради

Як відмовити у онлайн-зустрічі, якщо немає настрою спілкуватися

традиції

Пасха, паска чи куліч: рецепти і правила випікання