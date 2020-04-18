Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч

Количество умерших от коронавируса в Испании увеличилось до 20 043, за последние сутки зафиксировано 565 летальных случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки зарегистрировали 3658 новых случаев заражения коронавирусом - это на полторы тысячи меньше, чем днем ​​ранее.

Общее количество инфицированных составляет 191 726 человек. По данным Министерства здравоохранения, 74 662 человек выздоровели.

Как сообщалось, правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

В Испании с понедельника возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

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