Наступного тижня почнуть віддавати борги медикам – нарада у Зеленського

Уже наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

Джерело: нарада під головуванням президента з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба президента

Деталі: На нараді повідомили, що заборгованості покриватимуть завдяки субвенціям, закладеним у новій версії бюджету.

Пряма мова Зеленського: "Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли.

Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня".

Деталі: Пресслужба зазначає також, що на нараді йшлося про можливий зв'язок зростання захворюваності на коронавірусну хворобу та Великодніми святами у християн західного обряду минулого тижня.

Дослівно: "За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді".