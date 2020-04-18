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На следующей неделе начнут отдавать долги медикам – совещание у Зеленского

Суббота, 18 апреля 2020, 16:56

Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах.

Источник: совещание под председательством президента по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, сообщает пресс-служба президента

Детали: На совещании сообщили, что задолженности будут покрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета.

Прямая речь Зеленского: "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли.

Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложены и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля".

Детали: Пресс-служба отмечает также, что на совещании речь шла о возможной связи роста заболеваемости коронавирусной болезнью и Пасхальными праздниками у христиан западного обряда на прошлой неделе.

Дословно: "За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тысяч украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения, сообщили на совещании".

Украинская правда

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Темы: Зеленскиймедицинакоронавирус
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