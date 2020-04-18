Коронавірус в Італії: знижується кількість хворих в реанімації і померлих

В Італії зафіксовано падіння кількості померлих в результаті коронавірусу, а також зменшення кількості інфікованих у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

За минулу добу було зафіксовано 482 летальних випадки, тоді як днем ​​раніше було 575. Загальна кількість померлих збільшилася до 23 227.

Крім того, вчора зафіксовано 3491 нових випадків інфікування, практично стільки ж, як і днем ​​раніше.

25 007 заражених госпіталізовані з різними симптомами, з них 2733 перебувають в реанімації. Ця кількість зменшується вже кілька днів поспіль.

З початку епідемії вилікувалися 44 927, з них 2200 за останню добу.

З початку епідемії 175 925 людей заразилися в Італії коронавірусом. Активних випадків захворювання в країні (виключено кількість померлих і тих, хто одужав) - 107 771.

Як повідомлялось, у березні смертність в Італії зросла на 20%.

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