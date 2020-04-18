Коронавірус в Італії: знижується кількість хворих в реанімації і померлих
В Італії зафіксовано падіння кількості померлих в результаті коронавірусу, а також зменшення кількості інфікованих у відділеннях інтенсивної терапії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.
За минулу добу було зафіксовано 482 летальних випадки, тоді як днем раніше було 575. Загальна кількість померлих збільшилася до 23 227.
Крім того, вчора зафіксовано 3491 нових випадків інфікування, практично стільки ж, як і днем раніше.
25 007 заражених госпіталізовані з різними симптомами, з них 2733 перебувають в реанімації. Ця кількість зменшується вже кілька днів поспіль.
З початку епідемії вилікувалися 44 927, з них 2200 за останню добу.
З початку епідемії 175 925 людей заразилися в Італії коронавірусом. Активних випадків захворювання в країні (виключено кількість померлих і тих, хто одужав) - 107 771.
Як повідомлялось, у березні смертність в Італії зросла на 20%.
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