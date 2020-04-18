Коронавирус в Италии: снижается количество больных в реанимации и умерших

В Италии зафиксировано падение количества умерших в результате коронавируса, а также уменьшение количества инфицированных в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

За прошлые сутки было зафиксировано 482 летальных случая, тогда как днем ранее было 575. Общее количество умерших увеличилось до 23 227.

Кроме того, вчера зафиксировано 3491 новых случаев инфицирования, практически столько же, как и днем ранее.

25 007 зараженных госпитализированы с различными симптомами, из них 2733 находятся в реанимации. Это количество уменьшается уже несколько дней подряд.

С начала эпидемии вылечились 44 927, из них 2200 за последние сутки.

С начала эпидемии 175 925 человек заразились в Италии коронавирусом. Активных случаев заболевания в стране (исключено количество умерших и тех, кто выздоровел) - 107 771.

Как сообщалось, в марте смертность в Италии увеличилась на 20%.

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