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Всесвітньо відомі музиканти дають онлайн-концерт проти коронавірусу

Субота, 18 квітня 2020, 23:12
Всесвітньо відомі музиканти дають онлайн-концерт проти коронавірусу

Більше 100 відомих музикантів у суботу ввечері дають онлайн-концерт "Єдиний світ: вдома разом" на підтримку протидії коронавірусу.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я, ВВС

Деталі: Організаторами події є ВООЗ та рух Global Citizen.

Створена у співпраці з Леді Гагою, подія включатиме концерти Аланіс Моріссетт, Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, Елтона Джона, Пола Маккартні та багатьох інших.

Як зазначає ВВС, у концерті бере участь понад 100 артистів, які грають наживо зі своїх будинків.

Прибутки, отримані від концерту, направлятимуться до Фонду протидії COVID-19 ВООЗ, але Леді Гага дала зрозуміти, що шоу не є проєктом для збору коштів.

Восьмигодинний захід транслюється в прямому ефірі. Подія включає шестигодинний концерт у суботу ввечері та двогодинний телевізійний ефір, який повинен розпочатися у неділю.

Українська правда

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Теми: коронавірускультурамузика
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