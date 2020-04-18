Всемирно известные музыканты дают онлайн-концерт против коронавируса

Более 100 известных музыкантов в субботу вечером дают онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе" в поддержку противодействия коронавирусу.

Источник: Всемирная организация здравоохранения, ВВС



Детали: Организаторами события являются ВОЗ и движение Global Citizen.

Созданный в сотрудничестве с Леди Гагой, концерт будет включать выступления Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Элтона Джона, Пола Маккартни и многих других.

Как отмечает ВВС, в концерте принимает участие более 100 артистов, которые выступят вживую из своих домов.

Прибыль, полученная от концерта, будет направляться в Фонд противодействия COVID-19 ВОЗ, но Леди Гага дала понять, что шоу не является проектом для сбора средств.

Восьмичасовое мероприятие транслируется в прямом эфире. Оно включает шестичасовой концерт в субботу вечером и двухчасовой телевизионный эфир, который должен начаться в воскресенье.