США ввели в експлуатацію новий атомний підводний човен
Американські ВМС офіційно ввели в бойову експлуатацію підводний човен USS Vermont.
Джерело: Міністерство оборони США
Дослівно: "ВМС США 18 квітня 2020 року ввели в дію новий підводний човен USS Vermont (SSN 792), вже 19-тий атакуючий підводний корабель класу "Вірджинія".
Деталі: командувач підводним флотом США віце-адмірал Деріл Кодл у цьому зв'язку заявив, що введення підводного човна на бойову службу відзначає "нову фазу домінування" Америки у світі з метою стримування, захисту й переваги США і союзників на основі встановленого міжнародного порядку.
Довідка: підводний човен має довжину 114 метрів, здатна занурюватися на глибину понад 240 метром і рухатися на швидкості понад 45 км на годину в підводному положенні.