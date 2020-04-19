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США ввели в експлуатацію новий атомний підводний човен

Неділя, 19 квітня 2020, 03:02
США ввели в експлуатацію новий атомний підводний човен

Американські ВМС офіційно ввели в бойову експлуатацію підводний човен USS Vermont.

Джерело: Міністерство оборони США

Дослівно: "ВМС США 18 квітня 2020 року ввели в дію новий підводний човен USS Vermont (SSN 792), вже 19-тий атакуючий підводний корабель класу "Вірджинія".

Деталі: командувач підводним флотом США віце-адмірал Деріл Кодл у цьому зв'язку заявив, що введення підводного човна на бойову службу відзначає "нову фазу домінування" Америки у світі з метою стримування, захисту й переваги США і союзників на основі встановленого міжнародного порядку.

Довідка: підводний човен має довжину 114 метрів, він здатний занурюватися на глибину понад 240 метром і рухатися на швидкості понад 45 км на годину в підводному положенні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАармія
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