США ввели в експлуатацію новий атомний підводний човен

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Неділя, 19 квітня 2020, 03:02

Американські ВМС офіційно ввели в бойову експлуатацію підводний човен USS Vermont.

Джерело: Міністерство оборони США

Дослівно: "ВМС США 18 квітня 2020 року ввели в дію новий підводний човен USS Vermont (SSN 792), вже 19-тий атакуючий підводний корабель класу "Вірджинія".

Деталі: командувач підводним флотом США віце-адмірал Деріл Кодл у цьому зв'язку заявив, що введення підводного човна на бойову службу відзначає "нову фазу домінування" Америки у світі з метою стримування, захисту й переваги США і союзників на основі встановленого міжнародного порядку.

Довідка: підводний човен має довжину 114 метрів, здатна занурюватися на глибину понад 240 метром і рухатися на швидкості понад 45 км на годину в підводному положенні.

Теми: США армія


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