Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку

Воскресенье, 19 апреля 2020, 03:02
США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку

Американские ВМС официально ввели в боевую эксплуатацию подводная лодка USS Vermont.

Источник: Министерство обороны США

Дословно: "ВМС США 18 апреля 2020 ввели в действие новый подводная лодка USS Vermont (SSN 792), уже 19-й атакующий подводный корабль класса" Вирджиния".

Детали: командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил отродье в этой связи заявил, что введение подводной лодки на боевую службу отмечает "новую фазу доминирования" Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества США и союзников на основе установленного международного порядка.

Справка: подводная лодка имеет длину 114 метров, способна погружаться на глубину более 240 метром и двигаться на скорости более 45 км в час в подводном положении.

Темы: СШАармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: