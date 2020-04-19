США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 03:02

Американские ВМС официально ввели в боевую эксплуатацию подводная лодка USS Vermont.

Источник: Министерство обороны США

Дословно: "ВМС США 18 апреля 2020 ввели в действие новый подводная лодка USS Vermont (SSN 792), уже 19-й атакующий подводный корабль класса" Вирджиния".

Детали: командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил отродье в этой связи заявил, что введение подводной лодки на боевую службу отмечает "новую фазу доминирования" Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества США и союзников на основе установленного международного порядка.

Справка: подводная лодка имеет длину 114 метров, способная погружаться на глубину более 240 метром и двигаться на скорости более 45 км в час в подводном положении.

Темы: США армия


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