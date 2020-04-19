SpaceX доставить астронавтів на МКС

Ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Джерело: NASA Голос Америки

Пряма мова глави NASA Джима Брайденстайна: "27 травня NASA знову відправить американських астронавтів на американській ракеті з американської землі".

Деталі: Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon.

Запуск запланований на 27 травня о 9:32 за київським часом з космодрому у Флориді, США.

Що було раніше: Американське космічне агентство NASA остаточно схвалило тестовий запуск космічного корабля SpaceX Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) 2 березня.