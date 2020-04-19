SpaceX доставит астронавтов на МКС

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 03:34

Ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Источник: NASA Голос Америки

Прямая речь главы NASA Джима Брайденстайна: "27 мая NASA снова отправит американских астронавтов на американской ракете с американской земле".

Детали: Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX Crew Dragon.

Запуск запланирован на 27 мая в 9:32 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.

Что было раньше: Американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля SpaceX  Crew Dragon  к Международной космической станции (МКС) 2 марта.

Темы: США космос


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