Коронавірус: у Польщі зросло число смертей

У Польщі зросло число летальних випадків від ускладнень,спричинених новим коронавірусом.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 4:00 19 квітня в Польщі діагностовано 8 742 випадків захворювання COVID-19. Всього 347 хворих померло.

За останню добу в країні підтвердили 363 нових випадків зараження, померли - 15 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі