Коронавирус: в Польше возросло число смертей

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 03:59

В Польше возросло число летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 4:00 19 апреля в Польше диагностировано 8 742 случаев заболевания COVID-19. Всего 347 больных умерли.

За последние сутки в стране подтвердили 363 новых случаев заражения, умерли - 15 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Польша


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