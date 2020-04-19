Коронавирус: в Польше возросло число смертей

В Польше возросло число летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 4:00 19 апреля в Польше диагностировано 8 742 случаев заболевания COVID-19. Всего 347 больных умерли.

За последние сутки в стране подтвердили 363 новых случаев заражения, умерли - 15 человек.

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