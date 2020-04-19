Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед запуском російської ракети висоту орбіти МКС знизять

Неділя, 19 квітня 2020, 04:35
Перед запуском російської ракети висоту орбіти МКС знизять

Висоту орбіти Міжнародної космічної станції знизять до 419 кілометрів над Землею перед запуском російської ракети-носія "Союз-2.1а".

Джерело: "Роскосмос"

Дослівно: "З метою формування робочої орбіти Міжнародної космічної станції перед запуском вантажного корабля "Прогрес МС-14" на 19 квітня 2020 року запланована корекція її орбіти...висота орбіти станції зменшиться на 1 500 метрів і складе близько 419 кілометрів над Землею".

Нагадаємо:

  • Пуск ракети-носія "Союз-2.1а" з вантажним кораблем "Прогрес МС-14" запланований на 25 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: