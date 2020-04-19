Перед запуском російської ракети висоту орбіти МКС знизять

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Неділя, 19 квітня 2020, 04:35

Висоту орбіти Міжнародної космічної станції знизять до 419 кілометрів над Землею перед запуском російської ракети-носія "Союз-2.1а".

Джерело: "Роскосмос"

Дослівно: "З метою формування робочої орбіти Міжнародної космічної станції перед запуском вантажного корабля "Прогрес МС-14" на 19 квітня 2020 року запланована корекція її орбіти...висота орбіти станції зменшиться на 1 500 метрів і складе близько 419 км над Землею".

Нагадаємо:

  • Пуск ракети-носія "Союз-2.1а" з вантажним кораблем "Прогрес МС-14" запланований на 25 квітня.

Теми: космос


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