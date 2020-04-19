Перед запуском російської ракети висоту орбіти МКС знизять
Неділя, 19 квітня 2020, 04:35
Висоту орбіти Міжнародної космічної станції знизять до 419 кілометрів над Землею перед запуском російської ракети-носія "Союз-2.1а".
Джерело: "Роскосмос"
Дослівно: "З метою формування робочої орбіти Міжнародної космічної станції перед запуском вантажного корабля "Прогрес МС-14" на 19 квітня 2020 року запланована корекція її орбіти...висота орбіти станції зменшиться на 1 500 метрів і складе близько 419 кілометрів над Землею".
Нагадаємо:
- Пуск ракети-носія "Союз-2.1а" з вантажним кораблем "Прогрес МС-14" запланований на 25 квітня.