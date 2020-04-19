Перед запуском российской ракеты высоту орбиты МКС понизят

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 04:35

Высоту орбиты Международной космической станции понизят до 419 километров над Землёй перед запуском российской ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Источник: "Роскосмос"

Дословно: "С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14" на 19 апреля 2020 года запланирована коррекция её орбиты...высота орбиты станции уменьшится на 1 500 метров и составит около 419 км над Землёй".

Напомним: 

  • Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 25 апреля.

Темы: космос


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