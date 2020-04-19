Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед запуском российской ракеты высоту орбиты МКС понизят

Воскресенье, 19 апреля 2020, 04:35
Перед запуском российской ракеты высоту орбиты МКС понизят

Высоту орбиты Международной космической станции понизят до 419 километров над Землёй перед запуском российской ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Источник: "Роскосмос"

Дословно: "С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14" на 19 апреля 2020 года запланирована коррекция её орбиты...высота орбиты станции уменьшится на 1 500 метров и составит около 419 км над Землёй".

Напомним: 

  • Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 25 апреля.

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: