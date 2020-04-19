За добу підтверджено 81 000 випадків COVID-19 

18 квітня у світі діагностували 81 287 заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі з 2 328 124 випадків захворювання 594 192 осіб одужала та 160 518 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Зокрема, у США 734 552 ( + 29 057 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 194 416 ( +3577 ), Італії 175 925 ( +3491 )

Найбільше померлих від вірусу у США, Італії та Іспанії.

Найбільше одужань від COVID-19 в Німеччині, Китаї, Іспанії

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