За добу підтверджено 81 000 випадків COVID-19 

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Неділя, 19 квітня 2020, 05:55

18 квітня у світі діагностували 81 287 заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі з 2 328 124 випадків захворювання 594 192 осіб одужала та 160 518 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Зокрема, у США 734 552 ( + 29 057 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 194 416 ( +3577 ), Італії 175 925 ( +3491 )

Найбільше померлих від вірусу у США, Італії та Іспанії.

Найбільше одужань від COVID-19 в Німеччині, Китаї, Іспанії 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 18 квітня в Україні підтверджено 5106 випадків COVID-19.

Теми: коронавірус


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