За добу підтверджено 81 000 випадків COVID-19
Неділя, 19 квітня 2020, 05:55
18 квітня у світі діагностували 81 287 заражень COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: У світі з 2 328 124 випадків захворювання 594 192 осіб одужала та 160 518 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Зокрема, у США 734 552 ( + 29 057 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 194 416 ( +3577 ), Італії 175 925 ( +3491 )
Найбільше померлих від вірусу у США, Італії та Іспанії.
Найбільше одужань від COVID-19 в Німеччині, Китаї, Іспанії
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 18 квітня в Україні підтверджено 5106 випадків COVID-19.