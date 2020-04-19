Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19

Воскресенье, 19 апреля 2020, 05:55
За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19

18 апреля в мире диагностировали 81 287 заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В мире с 2 328 124 случаев заболевания 594 192 человек выздоровела и 160 518 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 734 552 (+ 29 057 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 194 416 (+3577), Италии 175 925 (+3491)

Больше всего умерших от вируса в США, Италии и Испании.

Больше всего выздоровлений от COVID-19 в Германии, Китае, Испании

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 18 апреля в Украине подтверждены 5106 случаев COVID-19.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: