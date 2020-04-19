За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19

18 апреля в мире диагностировали 81 287 заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В мире с 2 328 124 случаев заболевания 594 192 человек выздоровела и 160 518 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 734 552 (+ 29 057 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 194 416 (+3577), Италии 175 925 (+3491)

Больше всего умерших от вируса в США, Италии и Испании.

Больше всего выздоровлений от COVID-19 в Германии, Китае, Испании

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Напомним: