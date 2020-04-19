За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19
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Воскресенье, 19 апреля 2020, 05:55
18 апреля в мире диагностировали 81 287 заражений COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В мире с 2 328 124 случаев заболевания 594 192 человек выздоровела и 160 518 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В частности, в США 734 552 (+ 29 057 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 194 416 (+3577), Италии 175 925 (+3491)
Больше всего умерших от вируса в США, Италии и Испании.
Больше всего выздоровлений от COVID-19 в Германии, Китае, Испании
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 18 апреля в Украине подтверждены 5106 случаев COVID-19.
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