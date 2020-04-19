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Епідемія у Франції іде на спад, але кількість загиблих перевищила 19 тисяч

Неділя, 19 квітня 2020, 09:20

У Франції четвертий день поспіль знижується кількість госпіталізованих хворих із коронавірусом, втім, рівень смертності лишається відносно високим в тому числі за рахунок смертей за межами лікарень.

Про це йдеться у добовій статистиці, оприлюдненій міністерством охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда".

За минулу добу у Франції у зв’язку з коронавірусом померло 642 людини, 364 з них -  померли у госпіталях, уточнив МОЗ. Решта 278 смертей сталися у будинках літніх людей та інших соціальних закладах. Це суттєво менше ніж у пікові дні, коли лише у госпіталях помирало понад 500 людей за добу.

Загальна кількість діагностованих жертв  епідемії склала 19323 людини. Всього у Франції – майже 153 тисячі діагностованих хворих із коронавірусом.

У МОЗ підкреслюють, що кілька важливих показників мають позитивну динаміку. Зокрема, четвертий день поспіль знижується кількість госпіталізованих. Зараз у лікарнях перебуває 30639 хворих на Covid-19, що потребую догляду, це на 551 менше ніж напередодні.

Також 10 днів поспіль знижується кількість хворих у реанімації. Зараз їх 5833, це на 194 менше ніж день тому.

Як повідомлялося, одним з осередків епідемії у Франції став авіаносець "Шарль де Голь", де коронавірус виявили у 940 моряків.

Про розвиток подій у країні читайте: За крок до прірви: як Франція уникла найгіршого сценарію епідемії.

Теми: ФранціякоронавірусепідеміяЄС
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