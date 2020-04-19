Эпидемия во Франции пошла на спад, хотя число погибших превысило 19 000

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 09:20

Во Франции четвертый день подряд снижается количество госпитализированных больных с коронавирусом, хотя уровень смертности остается относительно высоким, в том числе за счет смертей, за пределами больниц.

Об этом говорится в суточной статистике, обнародованной министерством здравоохранения, сообщает "Европейская правда".

За минувшие сутки во Франции в связи с коронавирусом умерло 642 человека, 364 из них - умерли в госпиталях, уточнили Минздраве. Остальные 278 смертей произошли в домах престарелых и других социальных учреждениях. Это существенно меньше, чем в пиковые дни, когда только в госпиталях умирали более 500 человек в сутки.

Общее количество диагностированных жертв эпидемии составило 19323 человека. Всего во Франции - почти 153 000 диагностированных больных с коронавирусом.

В Минздраве подчеркивают, что несколько важных показателей имеют положительную динамику. В частности, четвертый день подряд снижается количество госпитализированных. Сейчас в больницах находится 30 639 больных Covid-19, нуждающихся в уходе, это на 551 меньше, чем накануне.

Также 10 дней подряд снижается количество больных в реанимации. Сейчас их 5833, это на 194 меньше чем день назад.

Как сообщалось, одним из центров эпидемии во Франции стал авианосец "Шарль де Голль", где коронавирус обнаружили в 940 моряков.

О развитии событий в стране читайте также: В шаге от пропасти: как Франция избежала худшего сценария эпидемии.

Темы: Франция коронавирус эпидемия ЕС


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