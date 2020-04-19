Погода на Великдень: синоптики розповіли, де дощитиме

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Неділя, 19 квітня 2020, 10:10

У Великодню неділю, 19 квітня по Україні вдень очікується до 13° тепла, на Закарпатті - до +18°, дощ можливий на півдні та півночі країни.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "19 квітня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на Одещині помірний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с".

Деталі: Температура вдень 8-13° тепла, у південній частині та на Закарпатті – до +18°.

У Києві на Великдень буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура 10-12° тепла.

У Київській області вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура вдень 8-13° тепла.

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20 квітня у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі, у західній частині без опадів, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

 

Теми: святкування погода Україна


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