Погода на Великдень: синоптики розповіли, де дощитиме
У Великодню неділю, 19 квітня по Україні вдень очікується до 13° тепла, на Закарпатті - до +18°, дощ можливий на півдні та півночі країни.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр
Дослівно: "19 квітня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на Одещині помірний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с".
Деталі: Температура вдень 8-13° тепла, у південній частині та на Закарпатті – до +18°.
У Києві на Великдень буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура 10-12° тепла.
У Київській області вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура вдень 8-13° тепла.
20 квітня у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі, у західній частині без опадів, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.