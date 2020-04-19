Погода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди
В Пасхальное воскресенье, 19 апреля по Украине днем ожидается до 13° тепла, на Закарпатье - до +18 °, дождь возможен на юге и севере страны.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр
Дословно: "19 апреля облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем в Одесской области умеренный дождь, в северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с".
Детали: Температура днем 8-13° тепла, в южной части и на Закарпатье - до +18°.
В Киеве на Пасху будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура 10-12 ° тепла.
В Киевской области днем местами возможен небольшой дождь. Температура днем 8-13° тепла.
20 апреля в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь.