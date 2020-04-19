Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Воскресенье, 19 апреля 2020, 10:10
Погода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В Пасхальное воскресенье, 19 апреля по Украине днем ​​ожидается до 13° тепла, на Закарпатье - до +18 °, дождь возможен на юге и севере страны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "19 апреля облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем ​​в Одесской области умеренный дождь, в северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с".

Детали: Температура днем ​​8-13° тепла, в южной части и на Закарпатье - до +18°.

В Киеве на Пасху будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура 10-12 ° тепла.

В Киевской области днем ​​местами возможен небольшой дождь. Температура днем ​​8-13° тепла.

 

20 апреля в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: празднованияпогодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: