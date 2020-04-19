Погода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди

598 просмотров
Воскресенье, 19 апреля 2020, 10:10

В Пасхальное воскресенье, 19 апреля по Украине днем ​​ожидается до 13° тепла, на Закарпатье - до +18 °, дождь возможен на юге и севере страны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "19 апреля облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем ​​в Одесской области умеренный дождь, в северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с".

Детали: Температура днем ​​8-13° тепла, в южной части и на Закарпатье - до +18°.

В Киеве на Пасху будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура 10-12 ° тепла.

В Киевской области днем ​​местами возможен небольшой дождь. Температура днем ​​8-13° тепла.

 

20 апреля в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

 

Темы: празднования погода Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бесстрашные: В УПЦ МП зовут прихожан в храм возле Лавры за Благодатным огнем 18 апреля 2020, 12:19
На Пасху украинцам обещают до +16° и без дождя 18 апреля 2020, 11:44
МВД: В церкви не должна прийти даже десятая часть тех, кто был в прошлом году 18 апреля 2020, 11:44
Все новости
Главные новости
В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее
За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
В МВД не исключают, что пожары возле Киева – спланированная диверсия
Все новости
здоровье

Как спастись от смога в воздухе

традиции

Пасха или кулич: рецепты и правила выпекания

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!