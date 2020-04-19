Погода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В Пасхальное воскресенье, 19 апреля по Украине днем ​​ожидается до 13° тепла, на Закарпатье - до +18 °, дождь возможен на юге и севере страны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "19 апреля облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем ​​в Одесской области умеренный дождь, в северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с".

Детали: Температура днем ​​8-13° тепла, в южной части и на Закарпатье - до +18°.

В Киеве на Пасху будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура 10-12 ° тепла.

В Киевской области днем ​​местами возможен небольшой дождь. Температура днем ​​8-13° тепла.

20 апреля в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.