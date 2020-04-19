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Італія готує послаблення карантину

Неділя, 19 квітня 2020, 12:05
Італія готує послаблення карантину

Серед послаблень, які запрацюють 4 травня – дозвіл на одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз'ясненні Corriere della Sera.

Офіційне рішення про нові умови карантину уряд має ухвалити у понеділок, воно набуде чинності з 4 травня. Як і очікувалося, країна має намір послабити деякі обмеження, однак зняття карантину не буде таким швидким, як прогнозувалося досі.

За словами міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца, послаблення має бути "дуже поступовим", зважаючи на показники смертності. Як повідомлялося, у Італії в суботу знизилася кількість хворих в реанімації і померлих, однак показники  досі високі.

У найближчі 2 тижні  через це не очікується практично жодних послаблень, крім відкриття окремих виробництв у безпечних регіонах. Після довгих травневих вихідних – з 4 травня – запрацює більше виробничих потужностей, далі відновиться будівництво, торгівля, бари і ресторани, залежно від ризику у регіоні. Лише на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл.

Серед послаблень, які запрацюють 4 травня – дозвіл на одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

Молоді до 18 років дозволять відвідування родичів за умови використання масок та рукавичок (зараз це допускається лише за надзвичайної потреби). Очікується, що будуть дозволені ігри з малими дітьми на свіжому повітрі.

З 4 травня мають запрацювати нові правила користування громадським транспортом в Італії: вхід до метрополітену дозволятимуть тільки після температурного скрінінгу. В транспорті, включно із автобусами, можна буде їздити лише сидячи, і на відстані один від одного. На станціях можна чекати транспорт лише на відстані не менше метр один від одного. Як відомо, транспорт в Італії не був зупинений, на відміну від України (детальніше у статті "Життєво необхідний: чому країни ЄС не зупиняють транспорт у розпал епідемії")

У новому рішенні уряд також передбачає, що влітку італійці матимуть доступ до пляжів, але будуть діяти заходи, що запобігають скупченню людей.

У "червоних зонах", де епідемія на піку, послаблення може затриматися.

Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП, а також у аналітичній статті Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіяепідеміякарантинкоронавірус
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