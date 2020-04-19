Италия готовит послабления карантина

Правительство Италии подтвердило планы снять часть ограничений с 4 мая, однако правила будут отличными в разных частях страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснении Corriere della Sera.

Официальное решение о новых условиях карантина правительство примет в понедельник, оно вступит в силу с 4 мая. Как и ожидалось, страна ослабит некоторые ограничения, однако снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось до сих пор.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, послабление должно быть "очень постепенным", учитывая показатели смертности. Как сообщалось, в Италии в субботу снизилось количество больных в реанимации и умерших, однако показатели еще высоки.

В ближайшие 2 недели из-за этого не ожидается практически никаких послаблений, кроме открытия отдельных производств в безопасных регионах. После долгих майских выходных – с 4 мая – заработает еще больше производственных мощностей, затем возобновится строительство, торговля, бары и рестораны, в зависимости от риска в регионе. Только на третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ.

Среди послаблений с 4 мая – разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не более часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

Молодежи до 18 лет позволят посещать родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.

С 4 мая должны заработать новые правила пользования общественным транспортом в Италии: вход в метрополитен позволят только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя, и на отделении друг от друга. На станция можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга. Как известно, транспорт в Италии не был остановлен, в отличие от Украины (подробнее в статье "Жизненно необходим: почему страны ЕС не останавливают транспорт в разгар эпидемии")

В новом решении правительство также предусматривает, что летом итальянцы получат доступ к пляжам, но будут действовать меры, предотвращающие скопление людей.

В "красных зонах", где эпидемия на пике, ослабление может задержаться.

Об ослаблении в других странах читайте в новостях в профильном разделе ЕП, а также в аналитической статье "Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина".