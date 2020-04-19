Пожежі на Житомирщині: в регіон виїхала група поліції, підозрюють підпал

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Неділя, 19 квітня 2020, 14:14

Поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де зараз вирують лісові пожежі.

Джерело: сайт МВС із посиланням на голову відомства Арсена Авакова

Пряма мова: "Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство".

Деталі: Він це повідомив на нараді за участі секретаря РНБО Олексія Данілова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та керівників Житомирської області та Держлісагенства.

Делегація здійснила обліт над територією пожежі в Житомирській області.

Українська правда
Теми: пожежа Житомирщина МВС


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