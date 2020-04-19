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Пожары на Житомирщине: в регион выехала группа полиции, подозревают поджог

Воскресенье, 19 апреля 2020, 14:14
Пожары на Житомирщине: в регион выехала группа полиции, подозревают поджог

Полиция рассматривает версию поджога на Житомирщине, где бушуют лесные пожары.

Источник: сайт МВД со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова

Прямая речь: "В первую очередь пожара возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие ".

Детали: Он этом сообщил на совещании с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, председателя ДСНС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства.

Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

Украинская правда

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Темы: пожарЖитомирская областьМВД
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