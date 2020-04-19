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Сербія оголосила план відкриття країни, у тому числі - готелів і аеропортів

Неділя, 19 квітня 2020, 14:19
Сербія оголосила план відкриття країни, у тому числі - готелів і аеропортів

Сербія оголосила план послаблення карантинних заходів,  введених для боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PTC, про нього у суботу ввечері розповів президент країни Александр Вучич. 

За його словами, з вівторка відчиняються автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

Будівельники зможуть почати працювати наповну з вівторка.

Крім того, комендантська година в робочі дні буде скорочена на годину ввечері з вівторка. 

Людям, старшим за 65 років, яким зараз зовсім заборонено виходити з дому, дозволять виходити з дому тричі на тиждень по одній годині щодня.

З 27 квітня, якщо ситуація з пандемією залишатиметься стабільною, відчиняються інші магазини площею до 300 квадратних метрів, за винятком магазинів в торгових центрах.

Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.

Відкриття готелів, курортів, торгових центрів, міжміських перевезень, а також контрольоване відкриття аеропортів, кафе і ресторанів заплановано на період з 4 по 11 травня.

Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП, а також у аналітичній статті Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сербіяепідеміякарантинкоронавірустуризм
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