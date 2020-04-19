Сербия объявила план открытия страны, в том числе - гостиниц и аэропортов

1287 просмотров
Воскресенье, 19 апреля 2020, 14:19

Сербия объявила план ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92, о нем в субботу вечером рассказал президент страны Александр Вучич.

По его словам, со вторника открываются автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские. Строители смогут начать работать на полную силу со вторника.

Кроме того, комендантский час в рабочие дни будет сокращен на час вечером со вторника.

Людям старше 65 лет, которым сейчас совсем запрещено выходить из дома, позволят выходить из дома три раза в неделю по одному часу в день.

С 27 апреля, если ситуация с пандемией будет оставаться стабильной, открываются другие магазины площадью до 300 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах.

Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.

Открытие гостиниц, курортов, торговых центров, междугородных перевозок, а также контролируемое открытие аэропортов, кафе и ресторанов запланировано на период с 4 по 11 мая.

Темы: Сербия эпидемия карантин коронавирус туристы


powered by lun.ua
Материалы по теме
От коронавируса умер госсекретарь в правительстве Сербии 1 апреля 2020, 18:47
В Сербии студенты должны выехать из общежитий, а пожилым людям запрещено покидать дома 18 марта 2020, 03:25
Глава УПЦ МП возглавил масштабный протест сербской церкви в Черногории 29 февраля 2020, 18:57
Все новости
Главные новости
19 апреля. No time to die: 600 тысяч выздоровевших, Россия в тройке по темпам роста, Трамп обвиняет Китай
После служб в храмах на Вербное воскресенье произошел скачок заболеваемости - Минздрав
Минздрав собирается приобрести в США новый препарат от коронавируса
В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее
Все новости
советы

Как говорить с ребенком, который устал от карантина

Фото

Животные и портреты, которые они заслужили

Поиск по сайту
Архив
Весь архів