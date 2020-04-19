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Рятувальники пояснили, що заважає швидко гасити пожежі на Житомирщині

Неділя, 19 квітня 2020, 14:30
Рятувальники пояснили, що заважає швидко гасити пожежі на Житомирщині

Сильна захаращеність лісових масивів та відсутність доріг не дає швидко загасити пожежі в екосистемі Житомирської області.

Джерело: сайт ДСНС із посиланням на директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації служби Володимира Демчука

Пряма мова: "Довготривалий процес гасіння лісових пожеж на території Житомирської області пов'язаний з неможливістю доступу особового складу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг протипожежного призначення".

Деталі: За його словами, для створення мінералізованих смуг та розчистки доріг доводиться залучати трактори та важку техніку ЗСУ.

Демчук розповів, що в Словечанському, Бережестському та Виступовицькому лісництвах у Житомирській області проводяться заходи з гасіння 9 осередків горіння і тління трави і лісової підстилки.

Для ліквідації залучено 960 осіб та понад 150 од. техніки. Додатково залучені люди і техніка з Івано-Франківської та Тернопільської областей. Роботи продовжуються у цілодобовому режимі.

Українська правда

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Теми: пожежаДСНСЖитомирщина
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