Спасатели объяснили, что мешает быстро тушить пожары на Житомирщине

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 14:30

Сильная загроможденность лесных массивов и отсутствие дорог не дает быстро потушить пожары в экосистеме Житомирской области.

Источник: сайт ДСНС со ссылкой на директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации службы Владимира Демчука

Прямая речь: "Длительный процесс тушения лесных пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожара из-за сильной загроможденности лесных массивов и отсутствием дорог противопожарного назначения".

Детали: По его словам, для создания минерализованных полос и расчистки дорог приходится привлекать тракторы и тяжелую технику ВСУ.

Демчук рассказал, что в Словечанском, Бережестском и Выступовицком лесничествах в Житомирской области проводятся мероприятия по тушению 9 очагов горения и тления травы и лесной подстилки.

Для ликвидации привлечено 960 человек и более 150 единиц техники. Дополнительно привлечены люди и техника из Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Украинская правда
Темы: пожар ГСЧС Житомирская область


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