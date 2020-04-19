Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії – найнижча за місяць кількість загиблих за добу

Неділя, 19 квітня 2020, 14:44

В Іспанії за останню добу зареєстрували найнижчу за майже місяць кількість померлих від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За останні 24 години в Іспанії від Covid-19 померли 410 хворих – рекордно низька кількість за майже місяць.Востаннє меншу кількість померлих реєстрували 22 березня, також у неділю – 394 осіб. Протягом минулого тижня щоденна кількість загиблих перевищувала 500.

Водночас, варто зазначити, що у вихідні дні цифри у статистиці можуть бути нижчими від реальних через затримку надходження даних.

Вже майже два тижні поспіль, з невеликим коливанням, знижується кількість госпіталізованих пацієнтів та хворих у відділах інтенсивної терапії.

Станом на неділю, у відділах інтенсивної терапії перебувають 1123 хворих – на 29 більше, ніж у суботу, але все ще менше, ніж у п’ятницю, коли там знаходилися 1154 хворих.

За останню добу виявили  4,218 нових заражень коронавірусом – більше, ніж добове зростання на 3658 напередодні. 

Водночас, органи охорони здоров’я країни попереджають, що надалі кількість нових випадків може зростати більш стрімко, ніж раніше – внаслідок збільшення обсягів тестування.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії досягла 195 944. З них 20453 – померли, 77 375 хворих – одужали.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії повідомив, що країна планує продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 9 травня. Проте вже 27 квітня збираються послабити карантин для дітей, дозволивши їм прогулянки на вулиці. 

З понеділка в Іспанії відновили роботу підприємства, які не відносяться до критичної інфраструктури.

Раніше уряд Іспанії сподівався, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніякарантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: