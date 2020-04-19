В Испании – самое низкое за месяц количество погибших за сутки

535 просмотров
Воскресенье, 19 апреля 2020, 14:44

В Испании за последние сутки зарегистрировали самое низкое за почти месяц количество умерших от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние 24 часа в Испании от Covid-19 умерли 410 больных – рекордно низкое количество за почти месяц.

Последний раз меньшее количество умерших регистрировали 22 марта, тоже в воскресенье – 394 человек. На прошлой неделе ежедневное количество погибших от коронавируса превышало 500.

В то же время, стоит отметить, что в выходные дни цифры в статистике могут быть ниже реальных из-за задержки данных.

Уже почти две недели подряд, с небольшим колебанием, снижается количество госпитализированных пациентов и больных в отделах интенсивной терапии.

По состоянию на воскресенье, в отделах интенсивной терапии находятся 1123 пациентов – на 29 больше, чем в субботу, но все еще меньше, чем в пятницу, когда там находились 1154 больных.

За последние сутки обнаружили 4 218 новых заражений коронавирусом – больше, чем суточный рост на 3658 накануне.

В то же время, органы здравоохранения страны предупреждают, что в дальнейшем количество новых случаев может расти более быстро, чем раньше – из-за увеличения масштабов тестирования.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 195 944. Из них 20 453 заболевших – умерли, 77 375 – выздоровели.

Напомним, премьер-министр Испании сообщил, что страна планирует продолжить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая. При этом, с 27 апреля собираются ослабить карантин для детей, разрешив им прогулки на улице.

С понедельника в Испании возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре.

Ранее правительство Испании надеялось, что страна начнет возвращаться к "нормальной жизни" после 26 апреля.

Темы: Испания карантин коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч 18 апреля 2020, 16:12
Коронавирус в Испании: число зараженных возросло до 188 тысяч, 585 умерли за сутки 17 апреля 2020, 13:03
В Испании школьникам автоматически поставят удовлетворительные оценки за семестр из-за пандемии 16 апреля 2020, 13:04
Все новости
Главные новости
Сербия объявила план открытия страны, в том числе - гостиниц и аэропортов
19 апреля. No time to die: 600 тысяч выздоровевших, Россия в тройке по темпам роста, Трамп обвиняет Китай
После служб в храмах на Вербное воскресенье произошел скачок заболеваемости - Минздрав
Минздрав собирается приобрести в США новый препарат от коронавируса
Все новости
советы

Как говорить с ребенком, который устал от карантина

афиша

Телевидение и онлайн: расписание богослужений на Пасху

Поиск по сайту
Архив
Весь архів