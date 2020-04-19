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Епідемія у Британії: загиблих за добу найменше за 2 тижні

Неділя, 19 квітня 2020, 17:43
Епідемія у Британії: загиблих за добу найменше за 2 тижні

У лікарнях Британії за минулу добу від коронавірусу померли близько 600 осіб.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.

За останню добу кількість загиблих від коронавірусу у Британії зросла на 596 осіб. Це найменший показник, починаючи з 6 квітня – тоді повідомили про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Протягом останнього тижня, мінімальна кількість загиблих становила 717, а найбільша – учора, 888 померлих хворих. Загальна кількість загиблих від коронавірусу у лікарнях зросла до 16 060.

Зазначимо, справжня кількість загиблих у Великій Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла до 120 067. За останню добу виявили 5850 нових випадків – дещо більше, ніж напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 372 967 британців.

Нагадаємо, у п’ятницю уряд країни розширив коло осіб, яких мають тестувати у першу чергу.

16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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