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Эпидемия в Британии: число погибших за сутки самое низкое за последних 2 недели

Воскресенье, 19 апреля 2020, 17:43
Эпидемия в Британии: число погибших за сутки самое низкое за последних 2 недели

В больницах Великобритании за прошедшие сутки от коронавируса умерли около 600 человек.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

За последние сутки число погибших от коронавируса в Великобритании выросло на 596 человек. Это наименьший показатель, начиная с 6 апреля – тогда сообщили о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

В течение последней недели, минимальное количество погибших составило 717, а наибольшее – вчера, 888 человек. Общее число погибших от коронавируса в больницах выросло до 16 060.

Отметим, настоящее количество погибших в Великобритании значительно превышает количество умерших в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и др. Статистическое ведомство предполагает, что цифра может быть выше на 15%

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 120 067. За последние сутки обнаружили 5850 новых случаев – немного больше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 372 967 британцев.

Напомним, в пятницу правительство страны расширило круг лиц, которых тестируют в первую очередь.

16 апреля Великобритания еще на три недели продлила действующие карантинные меры в связи с пандемией. 

Темы: Великобританиякоронавирус
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