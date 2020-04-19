Эпидемия в Британии: число погибших за сутки самое низкое за последних 2 недели

387 просмотров
Воскресенье, 19 апреля 2020, 17:43

В больницах Великобритании за прошедшие сутки от коронавируса умерли около 600 человек.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

За последние сутки число погибших от коронавируса в Великобритании выросло на 596 человек. Это наименьший показатель, начиная с 6 апреля – тогда сообщили о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

В течение последней недели, минимальное количество погибших составило 717, а наибольшее – вчера, 888 человек. Общее число погибших от коронавируса в больницах выросло до 16 060.

Отметим, настоящее количество погибших в Великобритании значительно превышает количество умерших в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и др. Статистическое ведомство предполагает, что цифра может быть выше на 15%

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 120 067. За последние сутки обнаружили 5850 новых случаев – немного больше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 372 967 британцев.

Напомним, в пятницу правительство страны расширило круг лиц, которых тестируют в первую очередь.

16 апреля Великобритания еще на три недели продлила действующие карантинные меры в связи с пандемией. 

Темы: Великобритания коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Британии: за сутки умерли 888 человек, новых случаев меньше 18 апреля 2020, 19:31
В Великобритании уже более 100 000 заражений COVID-19 17 апреля 2020, 00:29
Эпидемия в Британии: суточное количество погибших снизилось после рекордного роста 13 апреля 2020, 08:45
Все новости
Главные новости
К пожарам на Житомирщине могут быть причастны владельцы земли – Данилов
Сербия объявила план открытия страны, в том числе - гостиниц и аэропортов
19 апреля. No time to die: 600 тысяч выздоровевших, Россия в тройке по темпам роста, Трамп обвиняет Китай
После служб в храмах на Вербное воскресенье произошел скачок заболеваемости - Минздрав
Все новости
мимими

15 невероятных фото приключений кота и ежа

традиции

Пасха в традициях. Забытые украинские обычаи Пасхи от этнографов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів