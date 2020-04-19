Эпидемия в Британии: число погибших за сутки самое низкое за последних 2 недели

В больницах Великобритании за прошедшие сутки от коронавируса умерли около 600 человек.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April.



372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive.



As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died. pic.twitter.com/sO9IRInBsu — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 19, 2020

За последние сутки число погибших от коронавируса в Великобритании выросло на 596 человек. Это наименьший показатель, начиная с 6 апреля – тогда сообщили о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

В течение последней недели, минимальное количество погибших составило 717, а наибольшее – вчера, 888 человек. Общее число погибших от коронавируса в больницах выросло до 16 060.

Отметим, настоящее количество погибших в Великобритании значительно превышает количество умерших в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и др. Статистическое ведомство предполагает, что цифра может быть выше на 15%.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 120 067. За последние сутки обнаружили 5850 новых случаев – немного больше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 372 967 британцев.

Напомним, в пятницу правительство страны расширило круг лиц, которых тестируют в первую очередь.

16 апреля Великобритания еще на три недели продлила действующие карантинные меры в связи с пандемией.