На Україну чекає кілька морозних ночей, а потім потепління

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Неділя, 19 квітня 2020, 18:54

У понеділок, 20 квітня, у деяких областях України очікуються сильні заморозки в повітрі, 21-22 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Вночі 20 квітня у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий).

21-22 квітня у більшості областей, крім крайнього півдня країни та Закарпаття, заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності – жовтий)".

Деталі: Як видно з прогнозу, в понеділок у більшості областей температура вдень 10-13° тепла. На Закарпатті на в південних областях – 14-16°.

 

На переважній території мінлива хмарність, однак у східних і південних областях вночі та вдень очікуються дощі.

У Києві вночі температура від 1° морозу до 1° тепла, вдень 11-13° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Без істотних опадів.

21 та 22 квітня у центральних, північних та східних областях вдень очікується дощ. На решті території – хмарно з проясненнями.

 

Температура на більшості території вдень 9-12° тепла. На Закарпатті до 17° тепла.

 

23 квітня в Україні потеплішає, опадів не очікується. На більшості території вдень 14-16° тепла, у східних областях – 11-13°.

 

24 квітня у східних областях та на Чернігівщині вдень очікується дощ.

 

Температура у більшості областей вдень 14-16° тепла, у західних областях – 17-19°.

Українська правда
Теми: погода


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