Украину ждет несколько морозных ночей, а затем потепление

В понедельник, 20 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе, 21-22 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Ночью 20 апреля в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности – оранжевый).

21-22 апреля в большинстве областей, кроме крайнего юга страны и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности – желтый)".

Детали: Как видно из прогноза, в понедельник в большинстве областей температура днем ​​10-13° тепла. На Закарпатье в южных областях – 14-16°.

На большей территории переменная облачность, однако в восточных и южных областях ночью и днем ​​ожидаются дожди.

В Киеве ночью температура от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​11-13° тепла. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Без существенных осадков.

21 и 22 апреля в центральных, северных и восточных областях днем ​​ожидается дождь. На остальной территории – облачно с прояснениями.

Температура на большей части территории днем ​​9-12° тепла. На Закарпатье до 17° тепла.

23 апреля в Украине потеплеет, осадков не ожидается. На большинстве территории днем ​​14-16° тепла, в восточных областях – 11-13°.

24 апреля в восточных областях и на Черниговщине днем ​​ожидается дождь.

Температура в большинстве областей днем ​​14-16° тепла, в западных областях – 17-19°.