Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину ждет несколько морозных ночей, а затем потепление

Воскресенье, 19 апреля 2020, 18:54
Украину ждет несколько морозных ночей, а затем потепление

В понедельник, 20 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе, 21-22 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Ночью 20 апреля в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности – оранжевый).

21-22 апреля в большинстве областей, кроме крайнего юга страны и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности – желтый)".

Детали: Как видно из прогноза, в понедельник в большинстве областей температура днем ​​10-13° тепла. На Закарпатье в южных областях – 14-16°.

 

На большей территории переменная облачность, однако в восточных и южных областях ночью и днем ​​ожидаются дожди.

В Киеве ночью температура от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​11-13° тепла. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Без существенных осадков.

21 и 22 апреля в центральных, северных и восточных областях днем ​​ожидается дождь. На остальной территории – облачно с прояснениями.

 

Температура на большей части территории днем ​​9-12° тепла. На Закарпатье до 17° тепла.

 

23 апреля в Украине потеплеет, осадков не ожидается. На большинстве территории днем ​​14-16° тепла, в восточных областях – 11-13°.

 

24 апреля в восточных областях и на Черниговщине днем ​​ожидается дождь.

 

Температура в большинстве областей днем ​​14-16° тепла, в западных областях – 17-19°.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: