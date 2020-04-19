Італія: смертність від коронавірусу знизилася до показників середини березня

В Італії кількість померлих від коронавірусу за добу вдруге знизилася до показників середини березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

За минулу добу було зафіксовано 433 смерті від Covid-19 – менше, ніж 482 летальних напередодні і 575 – у п’ятницю.

Це майже стільки ж, як 12 березня – 431 людина, найнижчий показник з 18 березня, коли в Італії зафіксували 427 жертв епідемії. Після того щоденна кількість загиблих знову зросла.

Загальна кількість померлих від коронавірусу збільшилася до 23 660.

Кількість нових випадків інфікування за добу зросла на 3047 – дещо менше, ніж 3491 напередодні. З них у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні, виявили 855 випадків – суттєво менше, ніж 1246 вчора.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2635 пацієнтів – на 98 менше, ніж напередодні. Ця цифра продовжує зменшуватися з 3 квітня. Загалом у лікарнях перебувають 25 033 хворих на коронавірус.

З початку епідемії одужали вже 47 055 пацієнтів, з них 2 128 за останню добу – дещо менше, ніж 2200 вчора.

З початку епідемії коронавірусом в Італії заразилися 178 972 людей. Активних випадків захворювання в країні (виключено кількість померлих і тих, хто одужав) – 108 257.

Як повідомлялося, у березні смертність в Італії зросла на 20%.