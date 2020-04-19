Италия: смертность от коронавируса снизилась до показателей середины марта

В Италии число умерших от коронавируса за сутки снизилось до показателей середины марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Управления гражданской защиты Италии.

За прошедшие сутки было зафиксировано 433 смерти от Covid-19 – меньше, чем 482 летальных случав накануне и 575 в пятницу.

Это почти столько же, как 12 марта – 431 умерших, самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество погибших снова возросло.

Общее количество умерших от коронавируса достигло 23 660.

За сутки обнаружили 3047 новых случаев инфицирования – несколько меньше, чем 3491 накануне. Из них в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране, обнаружили 855 случаев – существенно меньше, чем 1246 вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2635 пациентов – на 98 меньше, чем накануне. Эта цифра продолжает уменьшаться с 3 апреля. Всего в больницах находятся 25 033 больных коронавирусом.

С начала эпидемии выздоровели уже 47 055 пациентов, из них 2128 за последние сутки – несколько меньше, чем 2200 вчера.

С начала эпидемии, коронавирусом в Италии заразились 178 972 человек. Активных случаев заболевания в стране (исключено количество умерших и тех, кто выздоровел) – 108 257.

Как сообщалось, в марте смертность в Италии возросла на 20%.