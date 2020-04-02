У співробітника Одеської мерії виявили коронавірус – ЗМІ

Захворювання COVID-19 виявили у співробітника департаменту звернень громадян Одеської міської ради.

Джерело: "Думская" із посиланням на пресслужбу міської ради

Деталі: У зв’язку із цим частину людей, які працюють в мерії, відправили на віддалену роботу.

За словами пресслужби, хворий мав справу в основному із документами та не контактував із відвідувачами.

Протягом тижня він перебував вдома. Коли його стан погіршився, хворому зробили тест на COVID-19. Сьогодні ввечері підтвердився позитивний результат тестування.

Що передувало: За останніми даними в Одесі та області зафіксували 12 випадків зараження коронавірусом.

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

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