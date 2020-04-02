У співробітника Одеської мерії виявили коронавірус – ЗМІ

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Четвер, 2 квітня 2020, 00:17

Захворювання COVID-19 виявили у співробітника департаменту звернень громадян Одеської міської ради. 

Джерело: "Думская" із посиланням на пресслужбу міської ради

Деталі: У зв’язку із цим частину людей, які працюють в мерії, відправили на віддалену роботу. 

За словами пресслужби, хворий мав справу в основному із документами та не контактував із відвідувачами. 

Протягом тижня він перебував вдома. Коли його стан погіршився, хворому зробили тест на COVID-19. Сьогодні ввечері підтвердився позитивний результат тестування.

Що передувало: За останніми даними в Одесі та області зафіксували 12 випадків зараження коронавірусом. 

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Українська правда
Теми: коронавірус Одеса


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