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УЄФА знову переніс дедлайн для єврочемпіонатів: хочуть дограти до 3 серпня

Четвер, 2 квітня 2020, 00:56
УЄФА знову переніс дедлайн для єврочемпіонатів: хочуть дограти до 3 серпня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив дати час для завершення національних чемпіонатів до 3 серпня. 

Джерело: повідомлення УЄФА

Деталі: Рішення було прийняте за результатами відеоконференції із 55-ма федераціями. 

Зазначається, що всі матчі національних збірних (і чоловіків, і жінок), які мали відбутись у червні 2020 року, переносяться до подальшого розпорядження.

Сюди також входять матчі плей-офф Євро-2020 і відбіркові матчі Євро-2021 серед жінок.  

Усі інші змагання УЄФА, включно із товариськими матчами, відкладаються. 

Також скасовані матчі молодіжних збірних серед юнаків до 17 років та дівчат до 19 років, які були заплановані на травень та липень 2020 року. 

Терміни проведення клубних змагань УЄФА 2020/2021 переносяться до подальшого розпорядження. 

Виконавчий комітет УЄФА також вирішив призупинити дію положення про ліцензування клубів, яке пов'язане із підготовкою та оцінкою майбутньої фінансової інформації про клуби. Вказане рішення стосується винятково участі у клубних змаганнях УЄФА 2020/2021. 

Що передувало: Раніше робоча група представників УЄФА та Асоціації європейських клубів прийняла рішення дограти європейські футбольні чемпіонати до 15 липня. Перед цим дедлайн продовжували до 30 червня

Передісторія:

  • Через пандемію коронавірусу УЄФА офіційно перенесла на невизначений термін фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубки були припинені на стадії 1/8 фіналу.
  • Від початку фінал Ліги чемпіонів був запланований на 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи – 27 травня в Гданську.

Українська правда

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Теми: футболУЄФАспорт
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