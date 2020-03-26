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УЄФА перенесла дедлайн для єврочемпіонатів: планують грати кожні три дні

Четвер, 26 березня 2020, 12:42
УЄФА перенесла дедлайн для єврочемпіонатів: планують грати кожні три дні

Робоча група представників УЄФА та Асоціації європейських клубів прийняла рішення дограти європейські футбольні чемпіонати до 15 липня.

Джерело: Sportarena

Деталі: Відзначається, що на подібному розвитку подій наполіг президент ЕСА і туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Лише після завершення чемпіонатів будуть дограні Ліга чемпіонів та Ліга Європи.

Європейські клуби гратимуть за прискореною процедурою після відновлення чемпіонатів - кожні три дні.

Що передувало: Раніше УЄФА ставила європейським чемпіонатам із футболу дедлайн 30 червня.

Передісторія:

  • Через пандемію коронавірусу УЄФА офіційно перенесла на невизначений термін фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубки були припинені на стадії 1/8 фіналу.
  • Від початку фінал Ліги чемпіонів був запланований на 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи - 27 травня в Гданську.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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