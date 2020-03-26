УЄФА перенесла дедлайн для єврочемпіонатів: планують грати кожні три дні
Робоча група представників УЄФА та Асоціації європейських клубів прийняла рішення дограти європейські футбольні чемпіонати до 15 липня.
Джерело: Sportarena
Деталі: Відзначається, що на подібному розвитку подій наполіг президент ЕСА і туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Лише після завершення чемпіонатів будуть дограні Ліга чемпіонів та Ліга Європи.
Європейські клуби гратимуть за прискореною процедурою після відновлення чемпіонатів - кожні три дні.
Що передувало: Раніше УЄФА ставила європейським чемпіонатам із футболу дедлайн 30 червня.
Передісторія:
- Через пандемію коронавірусу УЄФА офіційно перенесла на невизначений термін фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубки були припинені на стадії 1/8 фіналу.
- Від початку фінал Ліги чемпіонів був запланований на 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи - 27 травня в Гданську.