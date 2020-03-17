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УЄФА дала дедлайн дограти європейські чемпіонати

Вівторок, 17 березня 2020, 15:54
УЄФА дала дедлайн дограти європейські чемпіонати

Європейські чемпіонати з футболу повинні бути дограні до 30 червня.

Джерело: Sportarena

Деталі: Таке рішення прийняли на відеоконференції УЄФА з членами всіх 55 національних асоціацій.

Для цього спілка прийняла рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік.

Також Ліга чемпіонів та Ліга Європи продовжать свої матчі тільки після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу COVID-19.

На сьогоднішній день єврокубки і більшість національних чемпіонатів припинені на невизначений термін у зв'язку з пандемією. З європейських першостей тривають турніри без глядачів в Україні, Азербайджані, Росії та Туреччині.

Відзначається, що необхідність завершити першості в Європі до 30 червня пов'язана з контрактами гравців. Багато угод футболістів закінчуються в кінці сезону.

Матчі плей-офф Ліги націй, за підсумками яких мають визначитися останні учасники Євро-2020, перенесені на початок червня в зв'язку з пандемією.

Також на початку літа відбудуться товариські матчі, які повинні були пройти в кінці березня.

Що передувало: Стало відомо, що товариські матчі збірної України проти Франції (27 березня) і Польщі (31 березня) не братимуть зіграні в зв'язку з поширенням коронавірусу.

УЄФА офіційно перенесла Євро-2020 на 2021 рік. Матчі головного турніру європейського континенту пройдуть наступного року з 11 червня по 11 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: футболкоронавірус
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