Херсон закривають на карантин: підтвердили перший випадок COVID-19

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Четвер, 2 квітня 2020, 01:32

Рівно опівночі на в'їздах та виїздах із Херсона буде встановлено 5 блокпостів. У місті підтвердили перший випадок зараження коронавірусом у 42-річного чоловіка. 

Джерело: заступник міського голови Херсона Ігор Козаков у Facebook  

Пряма мова: "У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірус. Це 42-річний житель Херсона, який поступив до лікарні із пневмонією. Сьогодні о 16 годині факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус".

Деталі: За словами заступника мера, родину хворого відправили на обсервацію. Також ізолювали лікарів, які контактували із інфікованим. Найближчим часом у під’їзді будинку, де живе заражений, проведуть дезінфекцію. 

Що передувало: Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус Херсон


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