Херсон закривають на карантин: підтвердили перший випадок COVID-19

Рівно опівночі на в'їздах та виїздах із Херсона буде встановлено 5 блокпостів. У місті підтвердили перший випадок зараження коронавірусом у 42-річного чоловіка.

Джерело: заступник міського голови Херсона Ігор Козаков у Facebook

Пряма мова: "У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірус. Це 42-річний житель Херсона, який поступив до лікарні із пневмонією. Сьогодні о 16 годині факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус".

Деталі: За словами заступника мера, родину хворого відправили на обсервацію. Також ізолювали лікарів, які контактували із інфікованим. Найближчим часом у під’їзді будинку, де живе заражений, проведуть дезінфекцію.

Що передувало: Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

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