Білорусь заборонила вивозити гречку, часник та цибулю через COVID-19

Рада міністрів Білорусі встановила тимчасову заборону на вивіз із країни гречки, цибулі та часнику.

Джерело: рішення уряду Білорусі, білоруське видання "БелТа"

Деталі: Зазначається, що заборона поширюється на всі товари незалежно від країни їх походження. Заплановано, що рішення буде діяти три місяці. Спрямоване воно на те, щоб забезпечити населення країни продуктами харчування на період спалаху коронавірусу.

Міністерству закордонних справ доручено повідомити про це рішення Євразійську економічну комісію та запропонувати іншим членам Євразійського економічного союзу вжити аналогічні заходи.

Таке рішення було прийнято усіма країнами Євразійського економічного простору ще 31 березня. Окрім гречки, цибулі та часнику, було вирішено заборони експорт рису, проса, борошна грубого помелу, зерен соняшника, бобових та іншого.

Такі заходи здійснюється у рамках боротьби із коронавірусною інфекцією.

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