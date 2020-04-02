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Білорусь заборонила вивозити гречку, часник та цибулю через COVID-19

Четвер, 2 квітня 2020, 02:54
Білорусь заборонила вивозити гречку, часник та цибулю через COVID-19

Рада міністрів Білорусі встановила тимчасову заборону на вивіз із країни гречки, цибулі та часнику. 

Джерело: рішення уряду Білорусі, білоруське видання "БелТа"

Деталі: Зазначається, що заборона поширюється на всі товари незалежно від країни їх походження. Заплановано, що рішення буде діяти три місяці. Спрямоване воно на те, щоб забезпечити населення країни продуктами харчування на період спалаху коронавірусу. 

Міністерству закордонних справ доручено повідомити про це рішення Євразійську економічну комісію та запропонувати іншим членам Євразійського економічного союзу вжити аналогічні заходи. 

Таке рішення було прийнято усіма країнами Євразійського економічного простору ще 31 березня. Окрім гречки, цибулі та часнику, було вирішено заборони експорт рису, проса, борошна грубого помелу, зерен соняшника, бобових та іншого. 

Такі заходи здійснюється у рамках боротьби із коронавірусною інфекцією. 

Передісторія:

  • Білорусь офіційно повідомила про 163 випадки зараження коронавірусом, із яких 2 людини померли та 53 – вилікувались. 
  • Водночас у країні досі не запроваджено карантин та проводяться масові заходи. 
  • Президент країни Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
  • Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня. При цьому ще й планує відвідати парад у Москві.

Українська правда

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Теми: Білоруськоронавірус
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