У США рекордна смертність від коронавірусу за день – понад 900 осіб
У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 911 жертв коронавірусу.
Джерело: CNN
Деталі: Це рекордна смертність за час поширення хвороби у Сполучених Штатах.
Усього з початку спалаху COVID-19, за даними CNN, там зафіксували 4745 смертей.
За інформацією сайту worldometers, який у режимі реального часу оновлює статистику захворюваністі, у країні зареєстрували 214 629 випадків інфікування та 5099 летальних випадків.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.