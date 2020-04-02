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У США рекордна смертність від коронавірусу: за день понад 900 осіб

Четвер, 2 квітня 2020, 03:14
У США рекордна смертність від коронавірусу: за день понад 900 осіб

У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 917 жертв коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Це рекордна смертність за час поширення хвороби у Сполучених Штатах. 

Усього з початку спалаху COVID-19, за даними CNN, там зафіксували 4745 смертей. 

За інформацією сайту worldometers, який у режимі реального часу оновлює статистику захворюваністі, у країні зареєстрували 214 629 заражень та 5099 летальних випадків. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

  • Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СШАкоронавірус
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