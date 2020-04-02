У США рекордна смертність від коронавірусу за день – понад 900 осіб

У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 911 жертв коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Це рекордна смертність за час поширення хвороби у Сполучених Штатах.

Усього з початку спалаху COVID-19, за даними CNN, там зафіксували 4745 смертей.

За інформацією сайту worldometers, який у режимі реального часу оновлює статистику захворюваністі, у країні зареєстрували 214 629 випадків інфікування та 5099 летальних випадків.

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