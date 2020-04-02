Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковині за день виявили 39 інфікованих – голова ОДА

Четвер, 2 квітня 2020, 06:15
На Буковині за день виявили 39 інфікованих – голова ОДА

За останню добу у Чернівецькій області діагностували 39 нових випадків інфікування коронавірусом. Усього на Буковині підтвердили 143 зараження. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 39 нових фактів зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість встановлених інфікованих людей на території Чернівецької області сягнула цифри у 143 осіб".

Деталі: Окрім того, 1 квітня ще одна особа померла від COVID-19. Жертва коронавірусу проживала у селі Ломачинці Сокирянського району. Цього ж дня одна людина одужала. Таким чином, від вірусу в області вилікувались 8 людей.

Очільник ОДА також повідомив, що вже 10 лікарів заразились коронавірусом, із них четверо – на робочому місці. 

Осадчук, крім того, надав географію поширення нових випадків. За його словами хвороба виявлена у майже всіх районах області. 

Губернатор запевнив, що обласна лабораторія цілодобово проводить тести на виявлення COVID-19. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

  • Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Чернівецька областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: