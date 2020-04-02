На Буковині за день виявили 39 інфікованих – голова ОДА

За останню добу у Чернівецькій області діагностували 39 нових випадків інфікування коронавірусом. Усього на Буковині підтвердили 143 зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 39 нових фактів зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість встановлених інфікованих людей на території Чернівецької області сягнула цифри у 143 осіб".

Деталі: Окрім того, 1 квітня ще одна особа померла від COVID-19. Жертва коронавірусу проживала у селі Ломачинці Сокирянського району. Цього ж дня одна людина одужала. Таким чином, від вірусу в області вилікувались 8 людей.

Очільник ОДА також повідомив, що вже 10 лікарів заразились коронавірусом, із них четверо – на робочому місці.

Осадчук, крім того, надав географію поширення нових випадків. За його словами хвороба виявлена у майже всіх районах області.

Губернатор запевнив, що обласна лабораторія цілодобово проводить тести на виявлення COVID-19.

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