На Буковині за день виявили 39 інфікованих – голова ОДА

1546 переглядів
Четвер, 2 квітня 2020, 06:15

За останню добу у Чернівецькій області діагностували 39 нових випадків інфікування коронавірусом. Усього на Буковині підтвердили 143 зараження. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 39 нових фактів зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість встановлених інфікованих людей на території Чернівецької області сягнула цифри у 143 осіб".

Деталі: Окрім того, 1 квітня ще одна особа померла від COVID-19. Жертва коронавірусу проживала у селі Ломачинці Сокирянського району. Цього ж дня одна людина одужала. Таким чином, від вірусу в області вилікувались 8 людей.

Очільник ОДА також повідомив, що вже 10 лікарів заразились коронавірусом, із них четверо – на робочому місці. 

Осадчук, крім того, надав географію поширення нових випадків. За його словами хвороба виявлена у майже всіх районах області. 

Губернатор запевнив, що обласна лабораторія цілодобово проводить тести на виявлення COVID-19. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

  • Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Чернівецька область коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Буковині померла ще одна хвора на COVID-19 1 квітня 2020, 11:04
На Буковині лікується заражений коронавірусом італієць 31 березня 2020, 23:42
На в’їздах в Чернівецьку область встановили блок-пости 31 березня 2020, 17:28
Усі новини
Головні новини
На Буковині за день виявили 39 інфікованих – голова ОДА
На Херсонщині три нових випадки коронавірусу, один – летальний
СБУ провела обшуки у лабораторії Пальчевського
Брат Єрмака взявся нищити міжнародний бізнес в Україні за плату від конкурентів – ЗМІ
Усі новини
опитування

Яких засобів захисту не вистачає українцям

тест

Чи витримуєте ви work-life balance працюючи з дому?