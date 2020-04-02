Венедіктова визначилася зі ще одним заступником

Ще одним заступником генерального прокурора буде Ігор Мустеца – раніше перший заступник прокурора Чернівецької області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, Офіс генпрокурора

Деталі: Ірина Венедіктова у четвер, 2 квітня, представила колективу Офісу генерального прокурора нового заступника Ігоря Мустецу.

Генпрокурор повідомила, за якими напрямами він буде працювати. Офіс генпрокурора не оприлюднив цю інформацію.

У щорічній декларації за 2018 рік Мустеца вказав, що не має у власності квартир і користується автомобілем Volkswagen Touareg (2013), яким володіє спільно з дружиною.

Коли у листопаді минулого року Олег Соболь написав заяву на звільнення з посади прокурора Чернівецької області, Ігор Мустеца виконував його обов’язки.

Цьому передувало: 27 березня Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генерального прокурора двох своїх нових заступників – Андрія Любовича та Олексія Симоненка.