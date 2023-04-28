Зеленський призначив Венедіктову послом в Ліхтенштейні за сумісництвом

Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову послом України в Ліхтенштейні за сумісництвом.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", – йдеться у тексті указу.

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17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову та главу СБУ Івана Баканова з посад і пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур зі спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

Тоді керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Венедіктову чекає призначення на дипломатичному фронті.

В листопаді Зеленський призначив її послом України у Швейцарії.