Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію
Четвер, 17 листопада 2022, 17:18
Президент Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом України в Швейцарії.
Джерело: указ від 17 листопада
Дослівно: "Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації".
Передісторія:
- Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора 19 липня 2021 року.
- 3 серпня 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Зеленському на призначення Венедіктової послом України у Швейцарії.
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