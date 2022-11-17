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Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 16:18
Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію
ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом України в Швейцарії.

Джерело: указ від 17 листопада

Дослівно: "Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації".

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Теми: ВенедіктоваЗеленськийШвейцарія
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